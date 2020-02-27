В «Театральном Приволжье» появится новая номинация, посвященная 75-летию Победы

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:58:14+03:00

За год в проекте полпреда Игоря Комарова приняли участие 150 тысяч человек

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27 февраля призеры окружного проекта «Театральное Приволжье» из Воткинска встретились с полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Удмуртии Александром Бречаловым.

- Участие в проекте стало для нас новым ярким опытом, и мы готовы ставить новые спектакли, - рассказали юные актеры, занявшие второе место среди студенческих театральных коллективов в этом творческом проекте.

- Запуск «Театрального Приволжья» состоялся в марте 2019 года, - напомнили в пресс-службе администрации Пермского края. - Инициирован он был полпредом Игорем Комаровым. За год участие в нем приняли более 150 тысяч человек. Главная цель проекта - популяризация молодежного театрального искусства, расширение кругозора молодых людей, поддержка и развитие любительских коллективов. Лучшие спектакли, по мнению жюри, получают грантовую поддержку на создание новых постановок.

В 2020 году фестиваль будет продолжен и дополнен новой номинацией, посвященной 75-летию Победы - «Лучший спектакль, раскрывающий тему Великой Отечественной войны». Организатором «Театрального Приволжья» в этом году станет Удмуртия.

ИСТОЧНИК KP.RU