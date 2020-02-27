Заведующая детского сада, где включили «алкогольную» песню, уволилась
Отец одного из воспитанников детского сада «Гармония» пожаловался в Роспотребнадзор на то, что во время детского праздника включили песню про алкоголь.
Напомним, 26 февраля стало известно, что в детском саду "Гармония" в Перми во время празднования Масленицы включили песню, в которой перечислялась алкогольная продукция:
«Маслена Масленица, весело резвилися,
Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися.
Маслена Масленица, весело резвилися,
Водка, пиво и вино, — блинами отравилися».
На празднике в пермском садике включили алкогольную песню Видео: 59.ru.
Дмитрий Самойлов объявил выговоры начальнику управления дошкольного образования департамента образования и заведующей садика. Сегодня стало известно, что заведующая детсада уволилась . Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования.
ИСТОЧНИК KP.RU