Заведующая детского сада, где включили «алкогольную» песню, уволилась

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:39:54+03:00

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Отец одного из воспитанников детского сада «Гармония» пожаловался в Роспотребнадзор на то, что во время детского праздника включили песню про алкоголь.

Напомним, 26 февраля стало известно, что в детском саду "Гармония" в Перми во время празднования Масленицы включили песню, в которой перечислялась алкогольная продукция:

«Маслена Масленица, весело резвилися,

Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися.

Маслена Масленица, весело резвилися,

Водка, пиво и вино, — блинами отравилися».

На празднике в пермском садике включили алкогольную песню Видео: 59.ru.

Дмитрий Самойлов объявил выговоры начальнику управления дошкольного образования департамента образования и заведующей садика. Сегодня стало известно, что заведующая детсада уволилась . Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования.

ИСТОЧНИК KP.RU