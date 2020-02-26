За песни про водку заведующей пермского детского сада объявили выговор

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:03:47+03:00

Также выговор получила чиновница, отвечающая за дошкольное образование

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- В результате оперативной проверки департамент образования установил, что детский праздник в детском саду №421 «Гармония» организован частной фирмой, - сообщили «Комсомолке» в администрации Перми. - В адрес управления Роспотребнадзора и компании направлена претензия о некачественном оказании услуги.

Напомним, 26 февраля стало известно, что в детском саду "Гармония" в Перми во время празднования Масленицы включили песню, в которой перечислялась алкогольная продукция:

«Маслена Масленица, весело резвилися,

Водка, пиво и вино, в общем, - отравилися», - под такую песню предложили веселиться малышам.

Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил выговоры начальнику управления дошкольного образования департамента образования Ольге Ершовой и заведующему детским садом «Гармония» Светлане Бурцевой.

ИСТОЧНИК KP.RU