2020-02-26T17:54:10+03:00
Спорт

В Перми появится музей баскетбола

Его открытие приурочено к 25-летию «Урал-Грейта»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: БК "Парма"Фото: БК "Парма"
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В УДС «Молот» разместится музей пермского баскетбола.

- Музей станет по-настоящему народным: его экспонаты собираются «всем миром», - сообщили в баскетбольном клубе «Парма». - Своими реликвиями с нами поделятся ветераны пермского «Динамо» 60-х годов, «Политехника» 80-х и «Урал-Грейта» 90-х, болельщики со стажем и совсем молодые поклонники «ПАРМЫ».

Проект музея пермского баскетбола Федерация баскетбола Пермского края и клуб «Парма» представили главе Прикамья Дмитрию Махонину, президенту РФБ Андрею Кириленко и основателю ПБК «Урал-Грейт», президенту Единой Лиги ВТБ Сергею Кущенко перед началом отборочного матча Евробаскета-2021, который прошел в Перми 23 февраля. Тот матч, напомним, сборная России выиграла у Северной Македонии.

Открытие музея состоится в июне 2020 года в день 25-летия прославленного баскетбольного клуба «Урал-Грейт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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