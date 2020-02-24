2020-02-24T08:23:45+03:00
Спорт

10 лучших фото с победного матча по баскетболу Россия - Северная Македония

Отборочный матч Евробаскета -2021 в Перми завершился победой россиян [фото]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: РФБФото: РФБ
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23 февраля в Перми прошел отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии. Трибуны "Молота" были переполнены. Поддержать нашу сборную пришли порядка 6,5 тысяч болельщиков.

Фото: РФБ

Фото: РФБ

- Нам здесь очень нравится, - поделился эмоциями президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. - Это первая игра сборной в обновленном составе. Сегодня мы использовали свои моменты, зрители вели нас вперед. В этом сезоне у нас новая команда - будет сложно, но, надеюсь, молодая кровь поможет нам.

Фото: РФБ

Фото: РФБ

Игра получилась напряженной. Вначале гости вели с премуществом в три-четыре очка. Во второй четверти наши баскетболисты вырвались вперед. В конце третьей четверти баскетболист "Пармы" Максим Григорьев забил два трехочковых подряд и счет на табло стал 57:50. В четвертой четверти. Но потом "качели" ушли обратно, и за минуту с лишним до конца матча преимущество российской сборной было всего три очка.

Фото: РФБ

Фото: РФБ

Но финал стал уверенно победным: российская сборная смогла обыграть баскетболистов Северной Македонии со счетом 77:67, взяв реванш за проигрыш в Италии.

И вновь подтвердилось старое правило: "В Перми наша сборная не проигрывает!"

Поболеть за наших пришел глава Прикамья Дмитрий Махонин с дочерью. Фото: РФБ

Поболеть за наших пришел глава Прикамья Дмитрий Махонин с дочерью. Фото: РФБ

Фото: РФБ.

Фото: РФБ.

Фото: РФБ

Фото: РФБ

Фото: РФБ

Фото: РФБ

Фото: РФБ.

Фото: РФБ.

Фото: РФБ.

Фото: РФБ.

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Счет матча 77:67 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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