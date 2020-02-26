Из-за столкновения фуры и бензовоза на трассе в Прикамье образовалась огромная пробка

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:55:10+03:00

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В социальных сетях сообщили о том, что на трассе Пермь-Добрянка столкнулись фура и бензовоз. Большегрузы перекрыли обе полосы дороги, оставив для проезда небольшую щель.

Автомобилисты ждут своей очереди, чтобы проехать. Вокруг места аварии скопилась огромная пробка. О наличии пострадавших пока не уточняется.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный лихач уходил от погони в центре Перми и врезался в автомобиль такси. За нарушителем гнались несколько экипажей ДПС

ИСТОЧНИК KP.RU