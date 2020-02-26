2020-02-26T12:55:10+03:00
Происшествия

Из-за столкновения фуры и бензовоза на трассе в Прикамье образовалась огромная пробка

Машины стоят в обе стороны
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Автомобилисты ждут своей очереди, чтобы проехать. Фото: ЧП.ДТП. ПермьАвтомобилисты ждут своей очереди, чтобы проехать. Фото: ЧП.ДТП. Пермь
Изменить размер текста:

В социальных сетях сообщили о том, что на трассе Пермь-Добрянка столкнулись фура и бензовоз. Большегрузы перекрыли обе полосы дороги, оставив для проезда небольшую щель.

Автомобилисты ждут своей очереди, чтобы проехать. Вокруг места аварии скопилась огромная пробка. О наличии пострадавших пока не уточняется.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный лихач уходил от погони в центре Перми и врезался в автомобиль такси. За нарушителем гнались несколько экипажей ДПС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье мужчина зарезал пасынка
В Губахе прошли гонки на лопатах
«Актуально и интересно»: для пермяков создали специальные сообщества «Подслушано»
В Прикамье из-за непогоды ограничат движение большегрузов
«Набросилась и начала кусать». В Прикамье женщина отсудила компенсацию за нападение собаки
Из-за столкновения фуры и бензовоза на трассе в Прикамье образовалась огромная пробка
В Перми открылись курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»
В пермских парках пройдут масленичные гуляния
2 марта в Перми стартуют продажи квартир от группы компании ПЗСП в микрорайоне Вышка II
Из бюджета Перми выделят дополнительные деньги на благоустройство дворов
В Кировском районе Перми построят новую школу
На трассе в Прикамье при столкновении с бензовозом погибла женщина
«Вы домой, а нам куда?» В Прикамье ночью приставы выселили из хостела 120 человек