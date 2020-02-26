Из-за столкновения фуры и бензовоза на трассе в Прикамье образовалась огромная пробка
Машины стоят в обе стороны
Автомобилисты ждут своей очереди, чтобы проехать. Фото: ЧП.ДТП. Пермь
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В социальных сетях сообщили о том, что на трассе Пермь-Добрянка столкнулись фура и бензовоз. Большегрузы перекрыли обе полосы дороги, оставив для проезда небольшую щель.
Автомобилисты ждут своей очереди, чтобы проехать. Вокруг места аварии скопилась огромная пробка. О наличии пострадавших пока не уточняется.
Подробности аварии уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный лихач уходил от погони в центре Перми и врезался в автомобиль такси. За нарушителем гнались несколько экипажей ДПС
ИСТОЧНИК KP.RU