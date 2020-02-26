Пьяный лихач уходил от погони в центре Перми и врезался в автомобиль такси

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:29:59+03:00

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В центре Перми ночью 26 февраля скопилось несколько экипажей ДПС. В социальных сетях пермяки написали, что была погоня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/762914" frameborder="0"></iframe> Погоня в центре Перми.

Один из очевидцев сообщил, что мужчина на ВАЗе уходил по Комсомольскому проспекту от сотрудников ДПС, на перекрестке с улицей Пушкина его удалось остановить.

Легковушка проехала на красный, столкнулась с автомобилем такси и протаранила столб на перекрестке. Нарушителя тут же окружили несколько экипажей ДПС. Лихача достали из машины и прижали к земле.

Подробности погони уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU