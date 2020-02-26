Пьяный лихач уходил от погони в центре Перми и врезался в автомобиль такси
За нарушителем гнались несколько экипажей ДПС [Видео]
Фото: Instagram @Chp_59
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В центре Перми ночью 26 февраля скопилось несколько экипажей ДПС. В социальных сетях пермяки написали, что была погоня.
Погоня в центре Перми.
Один из очевидцев сообщил, что мужчина на ВАЗе уходил по Комсомольскому проспекту от сотрудников ДПС, на перекрестке с улицей Пушкина его удалось остановить.
Легковушка проехала на красный, столкнулась с автомобилем такси и протаранила столб на перекрестке. Нарушителя тут же окружили несколько экипажей ДПС. Лихача достали из машины и прижали к земле.
Подробности погони уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU