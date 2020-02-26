2020-02-26T12:14:09+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

2 марта в Перми стартуют продажи квартир от группы компании ПЗСП в микрорайоне Вышка II

257 квартир повышенной комфортности в новостройке на ул. Баранчинской, 16 ждут своих новых хозяев
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Фото предоставлено группой компаний ПЗСП.Фото предоставлено группой компаний ПЗСП.
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2 марта в Перми открывается продажа квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП по ул. Баранчинской, 16. Дом находится в микрорайоне Вышка II. Квартиры в новостройке реализуются с применением нового механизма финансирования – счетов эскроу.

- Новый дом переменной этажности по ул. Баранчинской, 16 представитель фирменной серии ПЗСП Э-600, - рассказали в пресс-службе группы компании ПЗСП. - В новостройке спроектировано четыре подъезда и 257 квартир повышенной комфортности.

Одно из важных преимуществ дома по ул. Баранчинской, 16 – широкий выбор планировок. В доме спроектированы как просторные 1- и 2-комнатные квартиры, так и долгожданные 3-комнатные квартиры большой площади. Проектом предусмотрены большие лифты и приквартирные тамбуры, в квартирах просторные лоджии и места хранения (шкаф-купе или гардеробная). Словом, здесь есть всё, что требуется большой дружной семье. Все квартиры будут сдаваться с полной отделкой от застройщика, включая установку шкафов-купе (в некоторых квартирах), плитку и зеркала в ванной комнате.

Сегодня строители возводят наружные стены дома. Сдача новостройки запланирована на IV квартал 2021 года.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Баранчинская, 16».

ИСТОЧНИК KP.RU

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