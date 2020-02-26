В Перми глыба льда рухнула на газовую трубу
Местные жители жаловались на запах газа
Пострадавших во время происшествия не былоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Индустриальном районе Перми снег с крыши дома упал на газовую трубу. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в районе ощущался запах газа.
На место выехали аварийные службы. Труба была повреждена совсем немного. Утечки газа специалисты не обнаружили, газоснабжение домов отключать не стали.
Пострадавших во время происшествия не было .
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае произошел взрыв на магистральном газопроводе "Прогресс". Зарево пожара, по словам очевидцев, видно с разных точек края
ИСТОЧНИК KP.RU