В Перми глыба льда рухнула на газовую трубу

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:21:52+03:00

Пострадавших во время происшествия не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Индустриальном районе Перми снег с крыши дома упал на газовую трубу. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в районе ощущался запах газа.

На место выехали аварийные службы. Труба была повреждена совсем немного. Утечки газа специалисты не обнаружили, газоснабжение домов отключать не стали.

Пострадавших во время происшествия не было .

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае произошел взрыв на магистральном газопроводе "Прогресс". Зарево пожара, по словам очевидцев, видно с разных точек края

ИСТОЧНИК KP.RU