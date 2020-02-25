2020-02-25T22:03:18+03:00
Происшествия

В Пермском крае произошел взрыв на магистральном газопроводе "Прогресс"

Зарево пожара, по словам очевидцев, видно с разных точек края [видео]
Андрей МАТЛИН
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Пожарные не могут определить место ЧППожарные не могут определить место ЧП
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В Горнозаводском районе произошел взрыв газовой трубы.

Источник в МЧС сообщил корреспонденту КП, что точного места взрыва сотрудники министерства не определили, и пожарные даже не знают, куда ехать.

"Зарево этого пожара видно с разных точек Пермского края, - сообщает источник. - Нам прислали видео с поселка Теплая гора и из Кизела. Для выяснения места ЧП задействовали огнеборцев с нескольких районов".

- Сегодня в 18.46 по московскому времени в Горнозаводском городском округе произошел разрыв магистрального газопровода "Прогресс" (Ямбург - Западная граница СССР) с возгоранием газа, - сообщили в компании "Трансгаз Чайковский", которая обслуживает этот участок газопровода. - Пострадавших нет. Потребителям газ поставляется по параллельным газопроводам в полном объеме. Аварийные подразделения компании готовятся к проведению восстановительных работ.

- Угрозы для населения нет, - подтвердили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Задвижки перекрыты, происходит догорание остаточного газа. Потребители от газа не отключены. Ситуация находится под контролем.

Мы следим за происходящим в режиме online.

В Пермком крае произошел взрыв газовой трубы..Точного места пока нет ни у кого, зарево этого пожара видно с разных точек края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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