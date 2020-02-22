«Готовимся к Масленице». В Пермском крае блины – одни из самых дешевых в России

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:53:47+03:00

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С понедельника начинается Масленичная неделя. Пора готовиться к Масленице. Тем более, что блины в Прикамье - одни из самых дешевых в России. Как сообщили в РИА «Новости», аналитики IT-компании «Эвотор» провели исследование, изучив кассовые чеки с 600 тысяч касс в магазинах России. В подсчетах использовался следующий рецепт блинов: пол-литра молока, два стакана муки, два яйца, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки растительного масла.

В среднем по России себестоимость одного килограмма или 20 штук блинов составила 62 рубля – чуть более трех рублей за один блин. Самыми дорогими блинами стали чукотские, где за килограмм придется заплатить 123 рубля, а самые дешевые в Алтайском крае - 45 рублей. Для москвичей килограмм блинов обойдется в 78 рублей, а для петербуржцев в 66 рублей. В Пермском крае стоимость продуктов, необходимых для изготовления 20 блинов, - 52 рубля. Так что пора закупать и печь блины.

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ИСТОЧНИК KP.RU