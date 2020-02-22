Масленица - 2020: Где в Перми отметить проводы зимы

В 2020 году Широкая Масленица или, как ее еще называют, «Сырное воскресенье», выпадает на 1 марта. В воскресенье, 1 марта, главная городская Масленица Перми-2020 состоится на эспланаде. Куда еще можно будет сходить в праздничные дни.

Парк Горького

1 марта в парке Горького в Перми пройдут традиционные масленичные гуляния. С 11.00 до 18.00 будет работать ярмарка народных промыслов, где можно будет попробовать настоящие русские блины, свежую выпечку и другие национальные угощения.

С 12.00 до 17.00 на игровых площадках развернутся «Молодецкие забавы»: битва мешками на бревне и блинный тир. А самых отважных ждет масленичный столб с ценными подарками.

В 13.00 на главной сцене начнется театрализованное представление по мотивам сказки «Иван Царевич и молодильные яблоки». А в Ротонде скоморохи разыграют кукольную народную комедию «Женитьба Петрушки» и представят выставку старинных музыкальных инструментов «Гуди, старина!»

Сжигание чучела Масленицы запланировано на 15.00.

Ул. Сибирская, 49

1 марта с 11.00 до 18.00 (0+)

Вход свободный

Дом народного творчества «Губерния»

29 февраля Целовальная суббота в «Губернии» откроется в 12.00 детским Масленичным балом (6+) и продолжится взрослым (12+), который начнется в 15.00. А с 14.00 на площади перед Домом творчества состоятся масленичный квест и масленичный поезд, веселое ристалище и конкурс саней, масленичная лотерея и взятие крепости. С 16.50 на площади пройдет сожжение Масленицы (0+). Большая масленичная программа (0+) будет работать и в фойе «Губернии».

Ул. Советской Армии, 4

29 февраля с 12.00 до 21.00

Билеты на бал: 300 - 350 руб.

«Сырное воскресенье» в «Хохловке»

1 марта архитектурно-этнографический музей «Хохловка» превратится в старинную деревню, в которой каждый двор посвящен разным национальностям, по улицам гуляют ряженые и артисты бродячего цирка, а все желающие играют в традиционные крестьянские игры и силовые состязания.

Фото: архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Масленичные гуляния (0+) начнутся в 14.00. Гости праздника «Сырное воскресенье» смогут заглянуть на марийский, коми-пермяцкий, башкирский и татарский дворы. На территории музея будут работать ярмарочные ряды с всевозможными сувенирами, блинами и фермерской продукцией. Среди масленичных забав - народные игры, катание с горы по старинке, взятие снежного городка. Желающие смогут постичь основы солдатского дела вместе с клубом исторической реконструкции.

В Преображенской церкви можно будет увидеть графику Ивана Кириллова и выставку костюмов народов Пермского края. А на площади у церкви развернутся ярмарочные ряды с изделиями народных промыслов и разными лакомствами.

В Охотничьем становье гости праздника смогут узнать о тонкостях берестяного промысла.

На сцене у Богородицкой церкви будут народные развлечения и поцелуйные игры для молодоженов, игры и состязания для детей, показ национальных костюмов Пермского края.

В течение всего дня гости музея могут по старинке кататься с горы от Сторожевой башни. На поляне у Богородицкой церкви развернется катание на лошадях. На музейных маршрутах пройдет «Блинно-былинная верста» - игра-путешествие с заданиями. Также весь день гостей будут встречать крестьянские ряженые «Коза», «Цыган», «Барин», «Рыба-Щука».

Программа праздника:

13.30 - 16.00 Встреча гостей со сказками, прибаутками, Петрушкой и заданиями (изба Кудымова).

14.00 - 16.00 Гостевые дворы с интерактивными площадками: русский, марийский, коми-пермяцкий, татарский, башкирский (изба Светлакова, пожарное депо, изба Игошева, изба Баталовых).

14.00 - 17.00 Подготовка потешных солдат и богатырей (площадь у Преображенской церкви, снежная крепость).

15.00 - 17.00 Соревнования: танцы, частушки, бои, силовые состязания, масленичный столб (сценические площадки, площадь у Преображенской церкви).

14.00 - 17.00 «Фильдеперсовая молодуха»: конкурс красоты масленичных чучел. Все желающие делают чучела Масленицы и участвуют с ними в «крестьянском дефиле» (Гумно, изба Баталовых).

17.00 - 17.20 Взятие снежного городка. Построение потешного войска.

17.20 - 18.00 Масленичный поезд. Сжигание чучела.

17.30 - 18.00 Прощание. Отъезд.

Пермский район, село Хохловка

1 марта с 14.00 до 18.00 (0+)

Билеты: 400 руб., льготные - 250 руб., дети с 3 до 18 лет - 200 руб., дети до 3 лет – бесплатно.

Как добраться:

Рейсовым автобусом №340 из Перми, от улицы Попова: в 9.55, 12.25, 14.05, 18.05. Из Хохловки: в 11.30, 16.00, 18.05, 19.30.

На автомобиле: из центра города, нужно пересечь Коммунальный мост через Каму, проехать микрорайон Гайва, выехать на Ильинское шоссе, затем по указателю «Хохловка» свернуть