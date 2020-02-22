Министр здравоохранения Пермского края: «Врач не кричал: «Вы нас всех перезаражаете!»

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:42:06+03:00

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После публикаций в СМИ о том, что в Ныробской поликлинике врач выгнала из кабинета пациента с диагнозом ВИЧ, в больницу выехала комиссия министерства здравоохранения.

В Чердынской районной больнице прошла внутренняя проверка.

- Свидетели данного инцидента утверждают, что врач не кричал: «Вы нас всех перезаражаете!», - рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова. - Терапевт вышел из кабинета, чтобы переговорить по телефону со специалистом в Чердыни, который в местной системе здравоохранения отвечает за работу с ВИЧ-инфицированными. В разговоре врач действительно произнес диагноз, но не называл имени или фамилии пациента. Сам пациент говорит, что его покоробило, что прозвучал диагноз в телефонном разговоре, и других претензий он не имеет.

Также министр отметила, что все препараты для пациентов с ВИЧ выдаются бесплатно, с гарантированным пожизненным обеспечением. Перебоев с поставками нет, и 26 февраля пациент получит необходимые препараты в поликлинике Ныроба.

- Считаю, что произошедшего можно было избежать, если бы персоналом больницы четко исполнялись регламенты и правила работы, - подчеркнула Оксана Мелехова. - Медики: врачи, медсестры, фельдшеры - все мы, кто работает с пациентами, - должны всегда помнить о сохранении медицинской тайны и соблюдении этики.

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ИСТОЧНИК KP.RU