Пермский минздрав проводит проверку по разглашению врачебной тайны

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:46:48+03:00

Мужчина с ВИЧ обратился в поселковую поликлинику, после чего его диагноз стал известен всем

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Из колонии в Пермском крае освободился осужденный с диагнозом ВИЧ. Лекарства, которые ему выдавали в заключении, заканчивались, поэтому мужчина обратился за консультацией к терапевту поселковой поликлиники. Но врач не только не помогла ему, а еще и разгласила его диагноз.

- 17 февраля мужчина обратился в Общественную наблюдательную комиссию по правам осужденных в Прикамье, - написала на своей странице в Instagram министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Мужчина с диагнозом ВИЧ принимает ВААРТ-терапию, за консультацией он обратился в лечебное учреждение, где ему не только не помогли, но и разгласили его диагноз. Конечно, оставить без внимания данное сообщение я не могу, ведь гарантию того, что окружающие не узнают о наших заболеваниях, содержит статья 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Обязанность по хранению врачебной тайны возложена на лечащего врача и иных работников медучреждения, которым стало известно о диагнозе пациента.

Сейчас руководство медицинского учреждения с представителями Минздрава Пермского края проводят проверку по изложенным фактам.

ИСТОЧНИК KP.RU