Следственный комитет: Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины арестован

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:25:20+03:00

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- Мужчина, подозреваемый в убийстве, арестован, - сообщили «Комсомолке» в следственном комитете.

Напомним, 19 февраля во дворе дома по улице Крупской в Мотовилихинском районе , дворник обнаружил в мешке для мусора расчлененный труп женщины. Подозреваемого в убийстве обнаружили быстро – соседи видели мужчину, выходившего с мешком из подъезда.

Сотрудники полиции задержали мужчину и провели обыск в его квартире. Там были найдены человеческие останки. Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, часть тела хозяин квартиры вынес в мусоропровод, часть – в мешке во двор. Но еще изрезанные части тела остались в его квартире. По нашим сведениям, 58-летний мужчина состоял на учете в психиатрическом диспансере.

- Возбуждено уголовное дело, - отметили в следствии.

ИСТОЧНИК KP.RU