2020-02-22T13:25:20+03:00
Происшествия

Следственный комитет: Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины арестован

Возбуждено уголовное дело
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

- Мужчина, подозреваемый в убийстве, арестован, - сообщили «Комсомолке» в следственном комитете.

Напомним, 19 февраля во дворе дома по улице Крупской в Мотовилихинском районе , дворник обнаружил в мешке для мусора расчлененный труп женщины. Подозреваемого в убийстве обнаружили быстро – соседи видели мужчину, выходившего с мешком из подъезда.

Сотрудники полиции задержали мужчину и провели обыск в его квартире. Там были найдены человеческие останки. Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, часть тела хозяин квартиры вынес в мусоропровод, часть – в мешке во двор. Но еще изрезанные части тела остались в его квартире. По нашим сведениям, 58-летний мужчина состоял на учете в психиатрическом диспансере.

- Возбуждено уголовное дело, - отметили в следствии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Готовимся к Масленице». В Пермском крае блины – одни из самых дешевых в России
«Честь мундира и статусность – не главное». Городские власти прокомментировали ситуацию в пермском лицее №9
Театр «У Моста» вернулся с фестиваля, проходившего на Кипре, с двумя наградами
Министр здравоохранения Пермского края: «Врач не кричал: «Вы нас всех перезаражаете!»
В Перми открываются бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»
Пермские школьники разработали машину, работающую на водороде
Следственный комитет: Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины арестован
«Это просто ужас! Зачем было заводить?». В Перми выбросили маленькую собаку в сугроб
Центровой «Пармы» выбыл из команды до конца сезона
«Вынуждены ночевать в кабинах». 10 фур со всей России застряли под Гремячинском из-за гололеда
Из-за аномального потепления ледовый городок в Перми решили закрыть совсем
«20 дней неизвестности». Окончены поиски пропавшей в Перми женщины
Пермский минздрав о результатах проверки: фактов разглашения врачебной тайны не установлено
Пермский нефтяник отмечен знаком отличия «За наставничество»
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин встретился с главой РЖД
Спортивный комплекс в экстрим-парке планируют закончить к концу июля
Между Пермью и Симферополем начнет курсировать поезд
Илью Кузьмина приговорили к трем годам колонии
Из Перми можно будет прямым рейсом улететь в Будапешт
В Перми на женщину упала глыба льда
Прокуратура проверит информацию о поборах в пермской школе
В Перми из-за сообщения о пожаре из школы эвакуировали 823 человека
В Перми до мая частично ограничат движение по Коммунальному мосту