Центровой «Пармы» выбыл из команды до конца сезона

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:26:30+03:00

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26 января во время матча «Пармы» и «Автодора» центровой пермской команды Артем Забелин получил серьезную травму.

- Травма, к сожалению, оказалась серьезнее, чем всем хотелось бы верить и не даст ему сыграть до конца сезона, - рассказали в клубе. - В ближайшее время Артему предстоит операция по восстановлению передней крестообразной связки колена.

Сейчас баскетбольный клуб в экстренном порядке ищет замену центровому.

Напомним, завтра, 23 февраля, в Перми состоится отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии, который пройдет в Универсальном дворце спорта «Молот». В матче примет участие игрок «Пармы» - 29-летний форвард Евгений Валиев.

ИСТОЧНИК KP.RU