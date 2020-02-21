Пермский минздрав о результатах проверки: фактов разглашения врачебной тайны не установлено

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:59:53+03:00

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На днях пермский минздрав начал проверку по факту разглашения врачебной тайны. На действия медика пожаловался мужчина с диагнозом ВИЧ, освободившийся из мест лишения свободы. Лекарства, которые ему выдавали в колонии, заканчивались, и он обратился за консультацией к терапевту поселковой поликлиники. А та, якобы, рассказала о его диагнозе всем.

- Администрацией больницы была создана комиссия, ее представители побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию, - сообщила в своем Instagram министр Оксана Мелехова. - В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны. Молодым медикам со студенческой скамьи внушают, что все, что ты услышал от пациента, - касается в первую очередь его самого, затем - медицинского работника, и никогда - окружающих. Этот важнейший момент в работе врача называется «врачебной тайной». Она имеет медицинские, правовые и этические аспекты.

В минздраве отметили, что пациент, по жалобе которого была назначена служебная проверка, уже обеспечен необходимыми препаратами.

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ИСТОЧНИК KP.RU