Пермский нефтяник отмечен знаком отличия «За наставничество»

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:35:39+03:00

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В соответствии с Указом Президента России за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность оператор технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Дмитрий Рудаков отмечен знаком отличия «За наставничество».

Нефтепереработчик стал вторым обладателем такой госнаграды в Пермском крае и первым в Компании «ЛУКОЙЛ».

Дмитрий Рудаков с 1996 года трудится старшим оператором на установке АВТ и за эти годы воспитал целую плеяду профессионалов.

— Воспитывать смену корифеям не всегда бывает просто. Главное — пробудить желание изучать, совершенствоваться. Стараюсь нестандартно, творчески организовывать процесс обучения, предоставлять возможность и для самостоятельной деятельности. Важно найти общий язык. Процесс наставничества — он, можно сказать, обоюдный. Все мы друг у друга чему-то учимся, — признается Дмитрий Рудаков.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на протяжении ряда лет поддерживает и развивает систему наставничества. Квалифицированные сотрудники передают опыт и знания молодым специалистам, а также осваивающим смежные профессии работникам. В системе наставничества занято около 20 % персонала, это позволяет успешно справляться с задачей подготовки кадров, так как оптимизирует процесс адаптации новых сотрудников на рабочем месте. За ответственное отношение к делу и дополнительную работу наставники премируются. Кроме того, на предприятии действует система нематериальной мотивации: проводится конкурс «Лучший наставник года», размещаются публикации о лучших наставниках в корпоративной газете.

Весь коллектив «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» поздравляет своего товарища с заслуженной государственной наградой и желает дальнейших успехов и талантливых, трудолюбивых воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU