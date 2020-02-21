2020-02-21T15:18:37+03:00
Общество

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин встретился с главой РЖД

Они обсудили инвестиционные проекты в Прикамье
Лилия Абибулаева
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Стороны обговорили увеличение маршрутов пригородного сообщения скоростных поездов "Ласточка"Стороны обговорили увеличение маршрутов пригородного сообщения скоростных поездов "Ласточка"Фото: Василий Вахрин
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В пятницу, 21 февраля, в Москве состоялась встреча Дмитрия Махонина с главой РЖД Олегом Белозеровым. Они обсудили развитие Чусовского направления Горнозаводской ветки Свердловской железной дороги.

Кроме того, на повестке дня было строительство транспортно-пересадочного узла на базе станции Пермь-II и Пермского железнодорожного узла. Стороны обговорили увеличение маршрутов пригородного сообщения скоростных поездов "Ласточка".

Напомним, ранее мы писали о том, что спортивный комплекс в экстрим-парке планируют закончить к концу июля

ИСТОЧНИК KP.RU

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