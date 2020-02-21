Спортивный комплекс в экстрим-парке планируют закончить к концу июля

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:53:49+03:00

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Закончить строительство спортивного комплекса в экстрим-парке планируют до конца июля.

На данный момент построен уже первый этаж. Согласно проекту, в экстрим-парке появится новый комплекс площадью 1000, 42 кв.м. с тренажерным залом, актовым залом для проведения семинаров, залом для функционального многоборья. Также оборудуют раздевалки, душевые и гардеробные.

- Площадка экстрим-парка очень популярна у пермяков. Но с учетом нашего климата она имеет ограниченные возможности использования, особенно зимой и осенью. Сейчас там строится капитальное здание площадью 1000, 42 кв. метра. Думаю, что пермякам понравится, – поделился Дмитрий Самойлов в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU