2020-02-21T14:38:11+03:00
Общество

Между Пермью и Симферополем начнет курсировать поезд

Его планируют запустить летом
Лилия Абибулаева
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Первый рейс из Перми до Симферополя запланирован на 2 июняПервый рейс из Перми до Симферополя запланирован на 2 июняФото: Василий Вахрин
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Из Перми до Симферополя можно будет доехать на поезде. Об этом сообщает издание «Business Class». Поезд будет курсировать один раз в четыре дня.

Запуск произойдет летом. Первый рейс из Перми до Симферополя запланирован на 2 июня. Все желающие уже могут ознакомиться с расписанием движения поезда.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми прямым рейсом можно будет улететь столицу Армении. Также компания "Уральские авиалинии" планирует запустить рейсы до Будавешта. По плану совершать три рейса в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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