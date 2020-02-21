Между Пермью и Симферополем начнет курсировать поезд
Его планируют запустить летом
Первый рейс из Перми до Симферополя запланирован на 2 июняФото: Василий Вахрин
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Из Перми до Симферополя можно будет доехать на поезде. Об этом сообщает издание «Business Class». Поезд будет курсировать один раз в четыре дня.
Запуск произойдет летом. Первый рейс из Перми до Симферополя запланирован на 2 июня. Все желающие уже могут ознакомиться с расписанием движения поезда.
Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми прямым рейсом можно будет улететь столицу Армении. Также компания "Уральские авиалинии" планирует запустить рейсы до Будавешта. По плану совершать три рейса в неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU