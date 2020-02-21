2020-02-21T13:33:18+03:00
Общество

Из Перми можно будет прямым рейсом улететь в Будапешт

Прямой перелет планируют запустить «Уральские авиалинии»
Лилия Абибулаева
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«Уральские авиалинии планируют совершать три рейса в неделю.«Уральские авиалинии планируют совершать три рейса в неделю.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авиакомпания запросила у Росавиации допуск на совершение регулярных вылетов из Перми в Будапешт. Издание «Business Class» сообщает о том, что «Уральские авиалинии планируют совершать три рейса в неделю.

Совсем недавно аваикомпания получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Ереван. Сколько будет вылетов в неделю, пока неизвестно.

Также Росавиация выдала разрешение компании "Azur air" на перелеты по маршруту «Пермь - Бургас (Болгария)». Представители компании подавали запрос на два вылета в неделю в Болгарию на летний сезон 2020. Но получение допуска еще не значит формирование летной программ

ИСТОЧНИК KP.RU

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