В Перми на женщину упала глыба льда

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:09:05+03:00

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В Свердловском районе Перми женщина получила перелом ключицы из-за упавшего на нее снега.

Инцидент произошел 20 февраля. Женщина шла мимо дома 1 на улице 25 Октября, когда на нее упал снег с крыши. Пострадавшей вызвали врачей «скорой помощи». Медики осмотрели 33-летнюю пермячку и отправили ее в травмпункт на Циолковского.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на 12-летнюю школьницу упала сосулька. В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что на 12-летнего ребенка упала сосулька

ИСТОЧНИК KP.RU