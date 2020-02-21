В Перми на женщину упала глыба льда
В Свердловском районе Перми женщина получила перелом ключицы из-за упавшего на нее снега.
Инцидент произошел 20 февраля. Женщина шла мимо дома 1 на улице 25 Октября, когда на нее упал снег с крыши. Пострадавшей вызвали врачей «скорой помощи». Медики осмотрели 33-летнюю пермячку и отправили ее в травмпункт на Циолковского.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на 12-летнюю школьницу упала сосулька. В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что на 12-летнего ребенка упала сосулька
ИСТОЧНИК KP.RU