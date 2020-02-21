В Перми на 12-летнюю школьницу упала сосулька

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:55:50+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что на 12-летнего ребенка упала сосулька

12-летняя девочка проходила мимо подъезда дома на улице Мира, когда на нее обрушилась льдина. Ребенка с травмой отправили в краевую детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре на 7-летнюю девочку и ее бабушку упала клыба льда. Бабушку с ушибами отправили в МСЧ №9, а ребенка с травмой позвоночника в краевую детскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU