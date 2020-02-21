Прокуратура проверит информацию о поборах в пермской школе
Родитель одного из учеников сообщил, что с ребенка требуют деньги на линолеум
Ранее делом заинтересовались следователемФото: Василий Вахрин
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Пермская прокуратура проведет проверку по факту нарушения прав ребенка на образование. Отец одного из учеников пермской школы сообщил о том, что с его ребенка требовали деньги на учебники и линолеум. Мальчику угрожали, что если не сдаст, то его будут травить и унижать перед одноклассниками.
Прокуратура проверит предоставленную информацию. После проверки будет дана оценка действия директора и специалистам департамента образования.
Ранее делом заинтересовались следователем. Сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU