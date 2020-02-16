2020-02-17T12:32:10+03:00
Общество

«Требовали деньги на учебники и линолеум». Пермские следователи проверяют информацию о поборах в школе

По словам родителей учеников, руководство настоятельно просило сдать по 1200 рублей
Лилия Абибулаева
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По словам родителя одного из школьников, учителя унижали его сына перед классомПо словам родителя одного из школьников, учителя унижали его сына перед классомФото: Василий Вахрин
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На днях в СМИ Появилась информация о том, что в одном из учебных заведений Перми учителя требуют у родителей деньги на новые учебники и линолеум. Следователи начали проверку этих данных.

Все началось с того, что отец ученика третьего класса одной из школ Перми опубликовал в социальных сетях видеоролик, где рассказывает, как учителя настоятельно рекомендовали сдать деньги на учебники и линолеум. По словам мужчины, каждый ученик должен был сдать по 1200 рублей. В противном случае ребенка оставляли без учебников. Если семья отказывалась сдавать деньги, учителя начинали оказывать психологическое давление на школьников, а также унижать перед одноклассниками.

Следователи заинтересовались данными о поборах и начали проверку учебного заведения. Сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства.

- После проведения проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Если будут выявлены факты нарушения закона, следствие примет меры для защиты прав граждан.

Несмотря на желание наказать руководство школы за поборы, отец школьника не предоставил никаких доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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