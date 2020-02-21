В Перми из-за сообщения о пожаре из школы эвакуировали 823 человека

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:25:09+03:00

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В пятницу, 21 февраля, в школе в Мотовилихинском районе Перми сработала пожарная сигнализация. Сообщение поступило в 11:50. На место незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю. Тушить оказалось нечего, возгорания, к счастью, не было.

Из здания срочно вывели 823 человека, среди которых было 750 детей. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на пожаре погиб мужчина. Еще одна пострадавшая находится в больнице. На пожар выехали 4 единицы техники и 10 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU