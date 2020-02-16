«Сгорело все дотла». В Прикамье на пожаре погиб мужчина

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:56:33+03:00

Еще одна пострадавшая находится в больнице

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В Пермском крае произошел пожар в частном деревянном доме. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного поздно вечером 14 февраля. Горел дом в деревне Тохтарево Суксунского района.

На пожар выехали 4 единицы техники и 10 человек личного состава. В доме находились два человека – муж и жена. Женщине удалось спастись, а ее муж - погиб. Мужчина надышался продуктами горения.

Пострадавшую доставили в больнице.

- Сгорел дом моей родной сестры, сгорело всё дотла! – сообщила родственница пострадавшей. - Муж сестры задохнулся в доме, сестра с ожогами в больнице лежит! Очень прошу, любой вашей помощи, очень буду признательна за любую вашу помощь.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что для установления причин пожара проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU