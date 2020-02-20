«Иск удовлетворить полностью». Контракт на поставку в Пермь «Льва» и «Львят» признан недействительным

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:02:52+03:00

Хотя два трамвая прибыли в наш город еще в декабре.

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20 февраля Арбитражный суд Пермского края принял решение полностью удовлетворить иск акционерного общества «Уралтрансмаш» к Департаменту имущественных отношений, Администрации Перми и ООО «ПК Транспортные системы».

Уральский завод транспортного машиностроения требовал признать недействительными итоги торгов на поставку трамваев в Пермь. По мнению представителя предприятия, при проведении аукциона власти ограничили конкуренцию, поскольку в техническом задании были прописаны параметры трамваев, которые подходили только под «Львов» и «Львят» - трехсекционных и односекционных трамваев, производства ООО «ПК «Транспортные системы».

Судья Цыренова приняла решение удовлетворить иск. Следовательно, контракт на поставки «львиного» семейства в Пермь признается недействительным. Хотя два трамвая прибыли в наш город еще в декабре.

Но, скорее всего, городские власти подадут апелляцию на это решение.

Как нам рассказали в департаменте транспорта, общая стоимость контракта по приобретению одного трехсекционного "Льва" и восьми односекционных "Львят" - 462 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU