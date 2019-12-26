5 вопросов про новые пермские трамваи «Лев» и «Львенок»

Появление на городских улицах двух новых современных трамваев вызвало целую дискуссию в соцсетях. Кто-то радовался: «Наконец-то!» Другие задавались вопросом: не слишком ли дорогое удовольствие? В самом деле, власти озвучили общую сумму контракта почти в полмиллиарда рублей. Многих интересовало, сколько всего будет закуплено новых трамваев и где они будут бегать.

Мы переадресовали эти вопросы начальнику департамента транспорта городской администрации Перми Анатолию Путину.

- Сколько всего будет новых трамваев?

- Мы уже закупили один большой трехвагонный трамвай модели «Лев» и один одновагонный «Львенок». Еще семь «Львят» поступят к нам до мая следующего года. «Лев» – «двухголовый», с двумя кабинами. Он сможет двигаться в обе стороны без разворотного кольца. «Львята» - с одной кабиной.

- На каких маршрутах они будут ходить?

- «Львятами» мы полностью обеспечим маршрут №4, они будут курсировать по существующей маршрутной сети. «Лев» будет ходить вдоль набережной до Перми I. Его задача - пересадить пассажиров электрички и быстро перевезти их на Пермь II. Вместимость в 380 человек позволит это сделать. Сейчас трамвайные пути вдоль Камы проектируются (по планам, скоростной трамвай вдоль набережной будет запущен в 2020 году. - Ред.).

- Вырастет ли скорость перевозки пассажиров в новых трамваях?

- Вырастет - за счет более быстрой высадки и посадки пассажиров в низкопольном транспорте. Кроме того, такие трамваи будут намного комфортней.

- Для чего решили сделать до 9 января проезд в новых трамваях бесплатным?

- В первую очередь, чтобы жители Перми посмотрели, какого качества должен быть трамвай в современных условиях, и к какому уровню комфортности мы будем стремиться.

- Почему новые трамваи такие дорогие?

- Общая стоимость контракта по приобретению одного трехсекционного и восьми односекционных трамваев - 462 миллиона рублей. Трамваев такой модели, произведенных в московском ООО «ПК «Транспортные системы», пока нет в других городах. Они оснащены системами наблюдения, навигации, учета пассажиропотока, медиаинформирования. В стоимость трамваев включены запчасти элементов управления, двигателя, запасные стекла, то есть то, что наиболее часто выходит из строя.