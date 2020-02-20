В Перми пройдет «прямая линия» по вопросу организации пассажирских перевозок

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:09:37+03:00

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Представители прокуратуры, Пермской транспортной прокуратуры и администрации Перми ответят на вопросы пермяков в рамках «Прямой линии». Она будет посвящена вопросу организации пассажирских перевозок в связи с закрытием железнодорожного сообщения между станциями «Пермь-I» и «Пермь-II».

«Прямая линия» пройдет 26 февраля с 11:00 до 12:00. Звонки будет приниматься по телефону: 2-059-059.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, когда закроют железную дорогу в центре Перми. Краевые власти собрались заменить железнодорожное движение вдоль набережной Камы скоростным трамваем. Но трамвайные пути, по планам, должны появиться в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU