Энергетики «ПСК» проведут ремонт на теплосети в Закамске

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:51:23+03:00

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ООО «Пермская сетевая компания» проводит ремонтные работы на теплосети на улице Сысольская (микрорайон Закамск Кировского района Перми). Энергетикам предстоит заменить запорную арматуру на распределительной сети диаметром 150 мм. Мероприятия необходимы для надежного теплоснабжения жителей.

Ремонтные работы завершатся сегодня к 00-00. На этот период отопление и горячая вода потребителям подается со сниженными параметрам. В такой зоне – 37 многоквартирных домов.

На надежности городской системы теплоснабжения сказывается высокая степень износа городских коммуникаций, сегодня она составляет порядка 80%. Масштабная замена требуется порядка 60% квартальных сетей, где обнаруживается большая часть повреждений во время отопительного периода.

Сейчас средний возраст трубопроводов уже превышает 25 лет, в ближайшее время их срок эксплуатации будет полностью исчерпан. Существующие тарифные источники не могут обеспечить необходимое финансирование обновления ветхих трубопроводов. Для масштабной модернизации тепловых сетей требуются дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей Перми.

Ресурсоснабжающая организация приносит извинения жителям за временный дискомфорт и напоминает, что по вопросам теплоснабжения граждане могут обращаться на горячую линию в сall-центр «Пермской сетевой компании» по тел. (342) 243-72-99.

ИСТОЧНИК KP.RU