«Превысил скорость и перевернулся». В Перми в результате ДТП пострадала 11-летняя школьница
В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.
В ГИБДД по Перми сообщили, что авария произошла на улице Якутской 19 февраля в 16:05. Водитель автомобиля ВАЗ превысил скорость и врезался в бетонное ограждение. В результате автомобиль опрокинулся. В салоне находилась 11-летняя девочка. Ребенок получил ушибы. Ей рекомендовано амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности ДТП с автобусом в Перми. Водителя внедорожника отправили в больницу
ИСТОЧНИК KP.RU