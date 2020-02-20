«Превысил скорость и перевернулся». В Перми в результате ДТП пострадала 11-летняя школьница

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:18:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

В ГИБДД по Перми сообщили, что авария произошла на улице Якутской 19 февраля в 16:05. Водитель автомобиля ВАЗ превысил скорость и врезался в бетонное ограждение. В результате автомобиль опрокинулся. В салоне находилась 11-летняя девочка. Ребенок получил ушибы. Ей рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности ДТП с автобусом в Перми. Водителя внедорожника отправили в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU