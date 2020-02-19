2020-02-19T15:31:25+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП с автобусом в Перми

Водителя внедорожника отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Фото:ГИБДД по ПермиНикто из пассажиров автобуса не пострадал. Фото:ГИБДД по Перми
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В Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

В ГИБДД по Перми сообщили о том, что 18 февраля в 20:30 на улице Стахановская внедорожник въехал в автобус.

По предварительной информации, 29-летний водитель «VOLKSWAGEN TIGUAN» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в автобус, который стоял на остановке.

В результате ДТП пострадал водитель внедорожника. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Его с серьезными травмами отправили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стали известны подробности ДТП с автобусом в Перми
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