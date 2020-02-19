Стали известны подробности ДТП с автобусом в Перми
В Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.
В ГИБДД по Перми сообщили о том, что 18 февраля в 20:30 на улице Стахановская внедорожник въехал в автобус.
По предварительной информации, 29-летний водитель «VOLKSWAGEN TIGUAN» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в автобус, который стоял на остановке.
В результате ДТП пострадал водитель внедорожника. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Его с серьезными травмами отправили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU