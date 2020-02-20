Прикамские пловцы поборются за поездку на финал «Веселого дельфина»

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:16:59+03:00

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С 26 по 28 февраля в пермском спорткомплексе «Олимпия» пройдёт Первенство Пермского края по плаванию. В течение трёх дней юные пловцы будут бороться за право участвовать во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин», которые пройдут с 22 по 26 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поддержит состязания в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – спорту».

В первенстве примут участие юноши 13-14 лет (2006-2008 г.р.) и девушки 11-12 лет (2008-2010 г.р.) не ниже 1 юношеского разряда. Заплывы пройдут на дистанциях 800 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием, 100 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4х50 метров всеми стилями плавания. Каждый участник сможет стартовать не более чем в 4 индивидуальных видах программы.

По итогам соревнований будут определены победители в многоборье по сумме трех дистанций (800 метров вольный стиль, 200 метров комплексное плавание, 100 метров любым стилем на выбор) и подведены итоги в командном зачете. Технические заявки для участия необходимо отправить на электронный адрес it@olympiaperm.ru до 19 февраля 2020 года.

Торжественное открытие соревнований и парад команд состоятся 26 февраля в 11:45. В первые два дня первенства спортсмены определят сильнейших на дистанциях 200 м комплексным плаванием, 800 м вольным стилем и в эстафетном плавании 4х50 вольным стилем. 28 февраля пройдут заплывы на дистанциях 100 м вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине, а также комбинированные эстафеты 4х50 м.

Вход на трибуны для болельщиков все дни свободный. Прямая трансляция соревнований будет вестись на канале Федерации плавания Пермского края в Youtube и в группе в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/swim59).

В рамках регионального первенства «Весёлый дельфин» 27 февраля в 18:30 запланирован мастер-класс олимпийского призёра, чемпиона мира по плаванию Владимира Селькова. Титулованный спортсмен проведёт часовое занятие на двух дорожках бассейна «Олимпия» для 20 детей 2009-2010 г. р. На 19:30 назначена автограф-сессия Владимира Селькова. Для всех желающих вход свободный.

Организаторы Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия». Соревнования пройдут при спонсорской поддержке АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий».

ИСТОЧНИК KP.RU