«Ростелеком» обеспечит мобильной связью еще 11 малых поселений Пермского края в 2020 году

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:11:16+03:00

В 2019 году «Ростелеком» уже установил восемь базовых станций сотовой связи 3G в поселениях Пермского края. Фото: Ростелеком

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«Ростелеком» установит 11 базовых станций сотовой связи стандарта 3G в деревнях и селах Прикамья, где проживает свыше 4,5 тысяч человек. Все работы будут выполнены в соответствии с госконтрактом, заключенным с Министерством информационного развития и связи Пермского края в рамках реализации региональной программы «Информационное общество».

«Обеспечение жителей удаленных сельских поселений Пермского края доступом к качественной сотовой связи - одно из приоритетных направлений. До конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся во всех населённых пунктах края с населением от 250 до 2 тыс. человек. За это время сотовой связью будет обеспечено 48 населенных пунктов. В рамках исполнения государственных контрактов в этом году будет подключено 11 населенных пунктов», - рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

Проект направлен на обеспечение мобильной связью жителей малонаселенных пунктов, а также для организации оперативной медицинской помощи и своевременного оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Кроме голосовой связи и передачи данных будет обеспечена возможность трансляции абонентам сигналов оповещения и экстренной информации.

Петр Козловский, директор Пермского филиала «Ростелекома»:

«Компания “Ростелеком” обладает необходимой инфраструктурой и техническими возможностями, чтобы обеспечить население Прикамья современными телекоммуникационными услугами. С появлением мобильной связи жители еще одиннадцати малых поселений получат доступ к информационным порталам, медиа ресурсам, социальным сетям, а также к Единому порталу госуслуг, где в электронном виде можно получить более двух тысяч федеральных, региональных и муниципальных услуг».

Впервые мобильная связь в этом году появится в следующих населенных пунктах Пермского края: п. Скопкортная (Александровский район), ст. п. Парма (Губахинский городской округ), п. Вая (Красновишерский район), п. Ломовка (Лысьвенский городской округ), д. Груни (Нытвенский район), п. Сим (Соликамский район), п. Вильва (Горнозаводский район), п. Акилово (Кочевский район), а также с. Верхний Сып, с. Нижний Сып, д. Ломь Уинского района.

Напомним, что в 2019 году «Ростелеком» уже установил восемь базовых станций сотовой связи 3G в поселениях Пермского края, где проживает около 3 тысяч человек. Работы также были выполнены в рамках госконтракта с краевым министерством информационного развития и связи. Тогда мобильная связь впервые появилась в поселениях Березовского (с. Зернино), Горнозаводского (пгт. Старый Бисер), Куединского (д. Маркидоновка), Октябрьского (с. Леун), Суксунского (д. Агафонково, д. Васькино, д. Сызганка) районов и городского округа Лысьва (п. Рассоленки).

ИСТОЧНИК KP.RU