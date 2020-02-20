В Перми на рабочих предприятия обрушилась металлическая конструкция

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:02:20+03:00

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В Индустриальном районе Перми днем 19 февраля произошло ЧП, в результате которого пострадали три человека. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что на сотрудников предприятия обрушилась металлическая конструкция.

Пострадало три человека. 52-летнего мужчину в тяжелом состоянии подключили к аппарату ИВЛ и отправили в МСЧ №9. Еще двух пострадавших в состоянии средней тяжести также доставили в больницу им. Тверье.

Причины обрушения устанавливаются

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на Комсомольском проспекте снежная глыба обрушилась на 7-летнюю девочку и 67-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU