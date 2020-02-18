В Перми в гараже нашли тела молодого мужчины и его подруги
Следователи выясняют причину смерти
Погибшему парню было 28 лет, его подруге - 27Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Кировском районе Перми в одном из гаражей обнаружили тела молодых парня и девушки. По предварительной информации, пермяки погибли в выходные. Их нашли в воскресенье, 16 февраля.
В пресс-службе следственного комитета по Пермскому краю сообщили, что видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Точную причину смерти определит экспертиза.
Погибшему парню было 28 лет, его подруге - 27.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в квартире обнаружили тело женщины. По предварительным данным, она совершила суицид
ИСТОЧНИК KP.RU