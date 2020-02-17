2020-02-17T10:22:42+03:00
Происшествия

В Перми в квартире обнаружили тело женщины

По предварительным данным, она совершила суицид
Алиса СОКОЛОВА
Поделиться:
Когда женщину нашли, она уже была мертваКогда женщину нашли, она уже была мертваФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 февраля, в квартире в Ленинском районе Перми нашли тело местной жительницы. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что женщину нашли в ее собственной квартире в ванной комнате.

Когда женщину нашли, она уже была мертва. По предварительной информации, пермячка могла совершить суицид. По данному факту проводится проверка

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на Центральном рынке нашли труп. Днем в субботу, 2 ноября, посетители Центрального рынка обнаружили в общественном туалете одного из павильонов труп молодого мужчины – на вид лет 33-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми в квартире обнаружили тело женщины
В Перми умер мужчина, который упал в шахту лифта
В Перми улицу Карпинского планируют расширить до шести полос
Пермякам предлагают выбрать название транспортной карте
Пермские таможенники изъяли несколько икон и старинную монету
В Перми ищут подрядчика для строительства галереи
Члены Пермского молодежного центра вошли в общественный совет при ГУ МВД по Пермскому краю
В Перми легковушка сбила женщину на пешеходном переходе
В Прикамье возле жилых домов бегала лиса
Жители Перми переживают за ржавеющие в городе троллейбусы
Полиция разыскивает очевидцев ДТП на Коммунальном мосту в Перми
«Какой кошмар!». В пермском продуктовом магазине по полкам с овощами бегали крысы
«Это было так круто!» Филипп Киркоров поделился видео с концерта в Перми