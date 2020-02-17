В Перми в квартире обнаружили тело женщины

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:22:42+03:00

Когда женщину нашли, она уже была мертва Фото: Василий Вахрин

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В пятницу, 14 февраля, в квартире в Ленинском районе Перми нашли тело местной жительницы. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что женщину нашли в ее собственной квартире в ванной комнате.

Когда женщину нашли, она уже была мертва. По предварительной информации, пермячка могла совершить суицид. По данному факту проводится проверка

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на Центральном рынке нашли труп. Днем в субботу, 2 ноября, посетители Центрального рынка обнаружили в общественном туалете одного из павильонов труп молодого мужчины – на вид лет 33-35.

ИСТОЧНИК KP.RU