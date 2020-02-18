2020-02-18T12:03:09+03:00
Общество

«Пермская езда» или «Зеленая миля»? Пермяки предлагают название для транспортной карты

Итоги будут подведены в конце февраля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Пермяки начали присылать на сайт «Управляем вместе» варианты названий для транспортной карты. Напомним, в Перми объявили конкурс на лучшее название, победитель которого получит возможность три месяца бесплатно кататься на автобусах и трамваях. Побороться за этот приз решили уже около тысячи горожан. В числе предлагаемых названий - «Выручайка», «Поехали», «Попутная», «Транзитка», «Экономка», «Телепорт», Perm pass.

Так как карта зеленая, есть варианты «Малахит», «Клевер». А изображение медведя привело к появлению названий «Медвежонок» и «Потапыч».

Голосование еще не началось, но пермяки активно лайкают понравившиеся названия. И первое место в этом рейтинге занял вариант «Пермская езда», получивший более 220 лайков за возможность хулиганского сокращения. Также в числе лидеров «Зеленая миля» и «Обдираловка».

Но им не суждено стать официальными названиями транспортной карты.

- Будут выбраны названия, не допускающие двусмысленной трактовки, - сообщили в пермской мэрии.

Итоги конкурса будут подведены в конце февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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