В Перми сборная России по баскетболу сразиться с командой Северной Македонии
Игра состоится 23 февраля
Болельщиков ждут в УДС «Молот» Фото: сайт Федерации Баскетбола
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В ближайшие выходные не только День защитника Отечества, но и праздник для всех любителей баскетбола. В Перми состоится отборочный матч Чемпионата Европы по баскетболу - 2021.
Сборная России встретится со сборной Северной Македонии. Масштабное спортивное событие пройдет в воскресенье, 23 февраля. Болельщиков ждут в УДС «Молот».
Напомним, ранее мы писали о том, что спортсменка из Прикамья Екатерина Катникова завоевала «золото» на чемпионате мира по санному спорту. «Серебро» досталось чусовлянке Татьяне Ивановой
ИСТОЧНИК KP.RU