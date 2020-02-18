В Перми сборная России по баскетболу сразиться с командой Северной Македонии

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:31:03+03:00

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В ближайшие выходные не только День защитника Отечества, но и праздник для всех любителей баскетбола. В Перми состоится отборочный матч Чемпионата Европы по баскетболу - 2021.

Сборная России встретится со сборной Северной Македонии. Масштабное спортивное событие пройдет в воскресенье, 23 февраля. Болельщиков ждут в УДС «Молот».

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсменка из Прикамья Екатерина Катникова завоевала «золото» на чемпионате мира по санному спорту. «Серебро» досталось чусовлянке Татьяне Ивановой

ИСТОЧНИК KP.RU