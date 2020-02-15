2020-02-15T10:12:45+03:00
Общество

Пермякам предложат проголосовать за облик фасада вокзала Пермь II

Его хотят сделать в стиле модерн начала прошлого века
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Эскиз фасада железнодорожного вокзала. Фото: краевое правительство.Эскиз фасада железнодорожного вокзала. Фото: краевое правительство.
Изменить размер текста:

В Перми представили эскизный проект превращения железнодорожного вокзала Пермь II в транспортно-пересадочный узел. Предполагается перенести сюда и автовокзал, соединив два вокзальных строения надземным переходом, в котором разместится и распределительный зал для пассажиров.

Существующее здание железнодорожного вокзала должны реконструировать. Пермякам уже показывали эскизы строения в современном «кубическом» исполнении. Новый вариант предполагает его перестройку в том стиле, в котором пермский вокзал был построен в начале прошлого века.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил вынести варианты будущего облика Перми II на суд пермяков.

- Хотелось бы проработать ещё пару эскизов, чтобы было из чего выбирать, и представить их общественности, - заявил он. - Не исключено, что мы остановимся на том, который уже разработан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воскресенье в Перми баз воды останется больше сотни домов
Пермякам предложат проголосовать за облик фасада вокзала Пермь II
Спортсменка из Прикамья Екатерина Катникова завоевала «золото» на чемпионате мира по санному спорту
В Прикамье прокурор потребовал организовать удобный маршрут школьного автобуса
Главе Прикамья Дмитрию Махонину посоветовали возродить пермский футбол
Аквапарк в Перми могут построить неподалеку от будущего нового зоопарка
В УФАС Прикамья потребовали отозвать лицензии у автобусных перевозчиков
Следователи проверяют поборы на учебники и линолеум в одном из пермских лицеев
В Перми наградили победителей конкурса «Учитель года-2020»
14 февраля жители Прикамья сдали 74 литра крови
В Пермском крае проводница поезда заплатит штраф за травму пассажирки
Роспотребнадзор: карантин в Перми продлевать не будут
Пермские врачи спасли жизнь девочке с редким заболеванием
Директор двух пермских фирм обманул 20 предпринимателей
В Перми рассказали, как будет выглядеть обновленный манеж «Спартак»
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
В Перми обустроят удобный выезд из Садового на Восточный обход
В Перми двух китайских студентов выпустили из карантина
Пермякам предложили придумать название транспортной карте
В Пермском крае пройдут гонки на лопатах
Осужденный из Прикамья пожаловался, что его кормили раз в сутки
«Приятно видеть улыбки. Особенно девушек». Глава Прикамья Дмитрий Махонин поделился ощущениями от посещения ЗиДа
Билет в аквапарк в Перми будет стоить около полутора тысяч рублей