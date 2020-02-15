Пермякам предложат проголосовать за облик фасада вокзала Пермь II

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:12:45+03:00

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В Перми представили эскизный проект превращения железнодорожного вокзала Пермь II в транспортно-пересадочный узел. Предполагается перенести сюда и автовокзал, соединив два вокзальных строения надземным переходом, в котором разместится и распределительный зал для пассажиров.

Существующее здание железнодорожного вокзала должны реконструировать. Пермякам уже показывали эскизы строения в современном «кубическом» исполнении. Новый вариант предполагает его перестройку в том стиле, в котором пермский вокзал был построен в начале прошлого века.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил вынести варианты будущего облика Перми II на суд пермяков.

- Хотелось бы проработать ещё пару эскизов, чтобы было из чего выбирать, и представить их общественности, - заявил он. - Не исключено, что мы остановимся на том, который уже разработан.

ИСТОЧНИК KP.RU