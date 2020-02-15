Пермякам предложат проголосовать за облик фасада вокзала Пермь II
В Перми представили эскизный проект превращения железнодорожного вокзала Пермь II в транспортно-пересадочный узел. Предполагается перенести сюда и автовокзал, соединив два вокзальных строения надземным переходом, в котором разместится и распределительный зал для пассажиров.
Существующее здание железнодорожного вокзала должны реконструировать. Пермякам уже показывали эскизы строения в современном «кубическом» исполнении. Новый вариант предполагает его перестройку в том стиле, в котором пермский вокзал был построен в начале прошлого века.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил вынести варианты будущего облика Перми II на суд пермяков.
- Хотелось бы проработать ещё пару эскизов, чтобы было из чего выбирать, и представить их общественности, - заявил он. - Не исключено, что мы остановимся на том, который уже разработан.
ИСТОЧНИК KP.RU