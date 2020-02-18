АО «ПЗСП» объявило о старте конкурса «Стань звездой ПЗСП»

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:17:33+03:00

28 февраля, из всех фотографий, опубликованных Вконтакте и в Инстаграме, организаторы конкурса выберут несколько победителей Фото: Алексей ФОКИН

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Для участия в конкурсе необходимо опубликовать на своей странице в социальной сети Вконтакте или Инстаграм семейную фотографию и написать маленькую историю о своей семье. Важно отметить запись хэштегом #хочуврекламупзсп. Те, кто еще не нашёл свою вторую половинку также могут принять участие в конкурсе, опубликовав свою фотографию и сопроводив её рассказом о себе. Хэштег #хочуврекламупзсп обязателен.

Также свои фотографии и рассказы можно отправить в «Предложенные новости» группы ПЗСП Вконтакте с тем же хэштегом, позже запись будет опубликована на странице сообщества.

28 февраля, из всех фотографий, опубликованных Вконтакте и в Инстаграме, организаторы конкурса выберут несколько победителей, которые снимутся в новой рекламной кампании ПЗСП.

Подробнее конкурсе можно узнать в отделе маркетинга ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и в группе Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU