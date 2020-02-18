В Пермском крае снизился уровень заболеваемости ОРВИ
Школьники снова ходят в школу
Карантин снят, и учебный процесс в школах продолжается на 10 административных территориях.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
Управление Роспотребнадзора в Пермском крае подвело итог заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю с 10 по 16 февраля. В ведомстве сообщили о том, что заболевших стало меньше. На 38% снизилось количество больных среди школьников в Перми и на 27% в Прикамье.
Карантин снят, и учебный процесс в школах продолжается на 10 административных территориях.
Однако, согласно результатам лабораторных исследований, в Прикамье все еще циркулируют вирусы гриппа и ОРВИ.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермский минздрав проводит проверку по разглашению врачебной тайны.
ИСТОЧНИК KP.RU