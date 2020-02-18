В Прикамье осудят 25-летнего парня за секс со школьницей
В Пермском крае перед судом предстанем 25-летний местный житель. Молодого человека будут судить за секс с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста.
Следователи выяснили, что в начале декабря 2019 года молодой человек занимался сексом со своей несовершеннолетней знакомой у себя в доме. Впоследствии школьница забеременела.
В отношении 25-летнего парня возбудили уголовное дело.
Расследование продолжается.
Напомним. ранее мы писали о том, что 35-летний житель Прикамья растлил знакомую школьницу. В отношении него возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU