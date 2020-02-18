В Прикамье осудят 25-летнего парня за секс со школьницей

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:20:47+03:00

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В Пермском крае перед судом предстанем 25-летний местный житель. Молодого человека будут судить за секс с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста.

Следователи выяснили, что в начале декабря 2019 года молодой человек занимался сексом со своей несовершеннолетней знакомой у себя в доме. Впоследствии школьница забеременела.

В отношении 25-летнего парня возбудили уголовное дело.

Расследование продолжается.

Напомним. ранее мы писали о том, что 35-летний житель Прикамья растлил знакомую школьницу. В отношении него возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU