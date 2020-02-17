35-летний житель Прикамья растлил знакомую школьницу

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:14:23+03:00

В ближайшее время он предстанет перед судом. Фото: архив "КП"

Девочке не было и 16 лет

Изменить размер текста: A A

В Чердынском районе 35-летний местный житель предстанет перед судом за растление несовершеннолетней девочки.

Следователи выяснили, что в течение нескольких месяцев в 2019 году мужчина совершал в отношении девочки развратные действия сексуального характера. Также мужчина писал 15-летней школьнице непристойные сообщения развратного характера.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят мужчину за изнасилование несовершеннолетней.

ИСТОЧНИК KP.RU