35-летний житель Прикамья растлил знакомую школьницу
Девочке не было и 16 лет
В ближайшее время он предстанет перед судом.Фото: архив "КП"
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В Чердынском районе 35-летний местный житель предстанет перед судом за растление несовершеннолетней девочки.
Следователи выяснили, что в течение нескольких месяцев в 2019 году мужчина совершал в отношении девочки развратные действия сексуального характера. Также мужчина писал 15-летней школьнице непристойные сообщения развратного характера.
Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят мужчину за изнасилование несовершеннолетней.
ИСТОЧНИК KP.RU