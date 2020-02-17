В Перми бродячая собака напала на 2-летнего мальчика
Ребенка отравили в больницу
Врачи осмотрели ребенка и отправили его стоматологическую клинику ПГМУФото: Василий Вахрин
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В Индустриальном районе Перми на маленького мальчика напала бездомная собака. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что 2-летний ребенок получил укушенную рану лба.
Мальчику вызвали сотрудников «скорой помощи». Врачи осмотрели ребенка и отправили его стоматологическую клинику ПГМУ.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на мужчину напала бездомная собака. Его увезли в стоматологическую поликлинику. 29-летний мужчина шел в районе улицы Восстания
ИСТОЧНИК KP.RU