2020-02-17T14:24:42+03:00
Происшествия

В Перми задержали лихача, который устроил ДТП на Коммунальном мосту

Авария произошла рано утром в воскресенье, 16 февраля
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В отношении него составили административные материалы. Фото: ГИБДД по ПермиВ отношении него составили административные материалы. Фото: ГИБДД по Перми
Изменить размер текста:

В воскресенье, 16 февраля, в Перми произошла авария на Коммунальном мосту.

По предварительной информации, по Окулова в направлении улицы Борцов Революции двигался неустановленный автомобиль. Водитель превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан». В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль «Рено Логан» получил механические повреждения.

Машину нарушителя объявили в розыск. Сотрудники полиции задержали виновника аварии. Им оказался 25-летний житель Верещагино. Мужчина был лишен прав. В отношении него составили административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается мокрый снег, метель и сильный ветер
В Перми бродячая собака напала на 2-летнего мальчика
В Перми задержали лихача, который устроил ДТП на Коммунальном мосту
«Бил руками и ногами». В Прикамье мужчина из-за беспорядка избил до смерти своего квартиранта
35-летний житель Прикамья растлил знакомую школьницу
Жителя Прикамья отправили за решетку за хранение и перевозку наркотиков
Правительство Пермского края покинули два чиновника
20-летняя жительница Прикамья вызвалась помочь пьяной женщине, а потом ограбила ее
В 2019 году пермский «Уралхим» направил 140 миллионов рублей на охрану природы
С начала года пермяки вызывали «скорую» 45 тысяч раз
«Азот» поддерживает международное движение WorldSkills
В Прикамье приставы нашли должника благодаря включенной лампе
В Прикамье ветеранам начнут оказывать лечебно-диагностическую помощь нового вида
В Перми в квартире обнаружили тело женщины
В Перми умер мужчина, который упал в шахту лифта
В Перми улицу Карпинского планируют расширить до шести полос
Пермякам предлагают выбрать название транспортной карте
Пермские таможенники изъяли несколько икон и старинную монету
В Перми ищут подрядчика для строительства галереи
Члены Пермского молодежного центра вошли в общественный совет при ГУ МВД по Пермскому краю
В Перми легковушка сбила женщину на пешеходном переходе
В Прикамье возле жилых домов бегала лиса
Жители Перми переживают за ржавеющие в городе троллейбусы
Полиция разыскивает очевидцев ДТП на Коммунальном мосту в Перми
«Какой кошмар!». В пермском продуктовом магазине по полкам с овощами бегали крысы
«Это было так круто!» Филипп Киркоров поделился видео с концерта в Перми