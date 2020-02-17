В Перми задержали лихача, который устроил ДТП на Коммунальном мосту
В воскресенье, 16 февраля, в Перми произошла авария на Коммунальном мосту.
По предварительной информации, по Окулова в направлении улицы Борцов Революции двигался неустановленный автомобиль. Водитель превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан». В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль «Рено Логан» получил механические повреждения.
Машину нарушителя объявили в розыск. Сотрудники полиции задержали виновника аварии. Им оказался 25-летний житель Верещагино. Мужчина был лишен прав. В отношении него составили административные материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU