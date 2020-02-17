В Перми задержали лихача, который устроил ДТП на Коммунальном мосту

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:24:42+03:00

В отношении него составили административные материалы. Фото: ГИБДД по Перми

Авария произошла рано утром в воскресенье, 16 февраля

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В воскресенье, 16 февраля, в Перми произошла авария на Коммунальном мосту.

По предварительной информации, по Окулова в направлении улицы Борцов Революции двигался неустановленный автомобиль. Водитель превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан». В результате аварии никто не пострадал. Автомобиль «Рено Логан» получил механические повреждения.

Машину нарушителя объявили в розыск. Сотрудники полиции задержали виновника аварии. Им оказался 25-летний житель Верещагино. Мужчина был лишен прав. В отношении него составили административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU