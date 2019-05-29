2019-05-29T07:57:26+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят мужчину за изнасилование несовершеннолетней

Ему грозит до 15 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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27-летний житель Пермского края отправится за решетку за изнасилование несовершеннолетней. Следствием установлено, что в январе 2019 года злоумышленник заманил девушку к себе в машину, заблокировал двери, вывез ее на окраину города и изнасиловал.

Следователи собрали улики, допросили свидетелей и доказали вину мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело, которое вместе с обвинительным заключением отправлено в суд.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет

Напомним, ранее мы писали о том, что два жителя Прикамья жестоко изнасиловали женщину. В Пермском крае осудили двух жителей Чердыни за избиение и изнасилование местной жительницы. По версии следствия, в сентябре 2018 года женщина пришла в гости к своему знакомом, где находились еще несколько мужчин. Двое местных жителей избили женщину и жестоко изнасиловали. После чего один из злоумышленников избил до смерти одного из гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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