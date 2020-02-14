Роспотребнадзор: карантин в Перми продлять не будут
14 февраля в краевом Роспотребнадзоре сообщили, что карантин по гриппу и ОРВИ в Перми заканчивается 15 февраля.
- С понедельника, 17 февраля, школьники Перми вернуться к привычному режиму обучения, - говорится в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - За минувшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ стабилизировался. При этом в крае продолжается период эпидемии, поэтому введены ограничительные меры: не рекомендуется посещать поликлиники, а образовательные учреждения вправе ввести карантин при заболевании более 20% ребят.
Напомним, 7 февраля из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах и ссузах Перми ввели карантин. В детских садах разрешено закрывать группы, если количество заболевших детей превышает 20%.
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ИСТОЧНИК KP.RU