Роспотребнадзор: карантин в Перми продлять не будут

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:19:29+03:00

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14 февраля в краевом Роспотребнадзоре сообщили, что карантин по гриппу и ОРВИ в Перми заканчивается 15 февраля.

- С понедельника, 17 февраля, школьники Перми вернуться к привычному режиму обучения, - говорится в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - За минувшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ стабилизировался. При этом в крае продолжается период эпидемии, поэтому введены ограничительные меры: не рекомендуется посещать поликлиники, а образовательные учреждения вправе ввести карантин при заболевании более 20% ребят.

Напомним, 7 февраля из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах и ссузах Перми ввели карантин. В детских садах разрешено закрывать группы, если количество заболевших детей превышает 20%.

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ИСТОЧНИК KP.RU